Sweet Magnolias: vierde seizoen verschijnt in februari op Netflix

Het vierde seizoen van Sweet Magnolias is vanaf donderdag 6 februari te zien op Netflix. Het (romantische) drama volgt hartsvriendinnen Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) en Helen (Heather Headley), die in het in South Carolina gelegen stadje Serenity de juiste balans proberen te vinden tussen relaties, familie en carrière. Aan het einde van de derde reeks kwamen Dana Sue en haar echtgenoot Ronnie (Brandon Quinn) weer nader tot elkaar, terwijl Helen op koers lijkt te liggen voor een hereniging met Erik (Dion Johnstone). Maddie is gelukkig in haar relatie met Cal (Justin Bruening) en lijkt gereed voor een volgende stap in haar professionele carrière. In het vierde seizoen krijgen de drie vriendinnen in Serenity te maken met zowel een emotionele als meteorologische storm, terwijl ze ook Halloween en kerst zullen vieren. Sweet Magnolias is gebaseerd op de boekenreeks van Sherryl Woods. De tv-bewerking was in handen van Sheryl J. Anderson (Charmed).