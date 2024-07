Sweet Home S03E01: opnieuw zéér grotesk

Het eerste seizoen van Sweet Home werd alom bejubeld, het tweede seizoen viel voor menig kijker tegen. Veel sleutelpersonages uit het eerste deel (met name Eun-hyeok, gespeeld door Lee Do-hyun) kregen ineens minder aandacht, omdat de makers een keur aan nieuwe gezichten introduceerde. Aangezien het derde deel tevens het slot is, zit de serie met een wezenlijk probleem. De losse eindjes moeten aan elkaar geknoopt worden én geliefde personages zoals Eun-hyeok moeten weer meer voorbijkomen. Dat voelt eigenlijk al vanaf de openingsscène ietwat geforceerd aan. Er zit daarnaast veel te veel informatie in de eerste aflevering.

Die begint met een scène waarin sergeant Kim (Kim Mu-yeol) in een soort grot getuige is van hoe drie van zijn teamgenoten aan het plafond hangen. Hij mag van een van hen het leven redden. Uiteraard laten showrunners showrunners Hong So-ri, Kim Hyung-min en Park So-jung ook zien wat er gebeurt als je naar beneden valt: je bent of meteen dood, óf je wordt opgepeuzeld door de monsters die daar geduldig op je wachten. Wat volgt is een barrage van groteske taferelen waarin niets te gek is – denk bijvoorbeeld aan een baby die op de kop wordt gehouden met een dreigend mes in de buurt. In principe is dat dezelfde strategie die de makers in het eerste deel hanteerden: maskeer die overload aan personages en wendingen met overweldigende actie.