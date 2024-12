Super/Man: The Christopher Reeve Story: de man achter de superheld

© HBO Max

Aandoenlijke documentaire schetst het portret van een getormenteerde acteur die ondanks dat hij in een rolstoel terechtkwam veel wist te bewerkstelligen.

De naam van acteur Christopher Reeve is onlosmakelijk verbonden met Superman. Van 1978 tot 1987 vertolkt hij de superheld. In 1995 valt hij bij een ruiterwedstrijd van zijn paard. Reeve is vanaf de nek verlamd en zet zich vanaf dat moment in voor medisch onderzoek naar de werking van de ruggengraat. Veel kijkers zullen zich ook deze Reeve herinneren, steevast vastgesnoerd in een rolstoel. Documentairemakers Ian Bonhôte en Peter Ettedgui, bekend van hun portret van modeontwerper Lee Alexander McQueen (McQueen, 2018), spelen in de montage van Super/Man: The Christopher Reeve Story voortdurend met de twee beelden die er van de acteur zijn.

In fragmenten uit de films is te zien hoe Reeve zich eind jaren zeventig manifesteerde als een gespierde, sympathieke adonis. Na het ongeluk oogt de Amerikaan fragieler. Tegen het einde van de film weten Bonhôte en Ettedgui tóch van de twee beelden één beeld te smeden. Reeve was eerst een Superman in de films en later een superheld als voorvechter van meer investeringen in de medische wereld. Dat stokje hebben zijn drie kinderen na zijn dood overgenomen. Het trio komt in de documentaire uitvoerig aan het woord. En de makers schromen niet om aan te stippen dat Reeve niet altijd een even voorbeeldige vader was.

© The Reeve Estate / HBO

Ze geven daar ook context bij. De acteur wilde van zijn Superman-imago af; hij wilde serieus genomen worden als acteur. Dat deed hij onder meer door op Broadway op te treden met zijn boezemvriend Jeff Daniels. Ook ontwikkelde Reeve een bijzondere vriendschap met Robin Williams. De vastberaden Superman-acteur was een grote inspiratie voor de komiek. Dat die boodschap van inspiratie er in Super/Man: The Christopher Reeve Story dik bovenop ligt, is geen issue. Superhelden zijn er om idolaat van te zijn.