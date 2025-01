Subteran S01E01: opzichtige, generieke Roemeense thrillerreeks Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een IT-specialist belandt in Boekarest in een wervelwind, nadat haar echtgenoot tijdens een undercoverklus wordt vermoord.

Het leven van IT-specialist Cami Serbu (Ana Ularu) neemt een akelige wending als haar partner (Ciubuciu Bogdan Alexandru) wordt vermoord tijdens een undercoverklus. Ze komt erachter dat hij probeerde te infiltreren in de bende van Tanase (Florin Piersic Jr.), de man die de scepter zwaait in de onderwereld van Boekarest. Serbu’s echtgenoot is vermoord door Tanase’s dochter (Irina Artenii) en het duurt niet lang voordat Serbu zelf een spin in het web wordt van deze misdaadthriller. Belangrijk rekwisiet is een antieke laptop met daarop gestolen cryptovaluta van Tanase. Die moet weer in het bezit komen van de gangster.

En Serbu weet wel raad met oude en nieuwe computerapparatuur. Gelukkig weet een andere undercoveragent, Roman (Cezar Grumazescu), zich al snel over Serbu te ontfermen. Ze moet 24 uur veinzen dood te zijn en dan lost hij de ellende wel op. De politie kan niet worden ingeschakeld, want Roman en Serbu’s echtgenoot probeerden juist te achterhalen wie de gecorrumpeerde krachten waren binnen de politietop in Boekarest.

© Vlad Cioplea / Netflix

Subteran is zo’n reeks waarin je belangrijke feiten (Boekarest, cryptovaluta, een laptop) makkelijk kan verruilen met andere willekeurige feiten, zonder dat dit negatieve implicaties heeft voor de plot an sich. Kortom: de serie voelt generiek aan, geschreven aan de hand van een formule (televisie zonder rustmomenten) die bij streamingdienst Netflix hoog in het vaandel staat. Dat begint allemaal met de moord op Serbu’s grote liefde. Want ze moet wel een motief hebben om zich later kwaad te kunnen maken en een grote oorlog te starten tegen Tanase. Opzichtiger wordt het niet.