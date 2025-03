STHLM Requiem: tweede seizoen van Zweedse misdaadserie komt naar Canvas Canvas , Serie , TV • Vandaag • leestijd 1 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

In het tweede seizoen onderzoeken Fredrika Bergman (Liv Mjönes) en Alex Recht (Jonas Karlsson) de kaping van een vliegtuig dat van Stockholm op weg was naar New York.

Het tweede seizoen van STHLM Requiem gaat deze maand van start op de Belgische televisie: vanaf 22 maart zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van de zesdelige reeks bij Canvas. STHLM Requiem is een tv-bewerking van de boeken van Kristina Ohlsson en volgt een speciaal rechercheteam bij de politie van Stockholm. Het tweede seizoen draait om de kaping van een vliegtuig dat vanuit Stockholm op weg was naar New York. De gijzelnemers eisen de vrijlating van een Syrische academicus die gearresteerd werd door een Zweedse inlichtingendienst. Fredrika Bergman (Liv Mjönes), die werkt op het Departement van Justitie, wordt ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Ze krijgt hulp van inspecteur Alex Recht (Jonas Karlsson), die een persoonlijke connectie blijkt te hebben met één van de piloten aan boord.