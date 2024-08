State of the Union S02E01-02: uitstekend theater op televisie Canvas , Serie , Recensie , TV • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Brendan Gleeson en Patricia Clarkson spelen een echtpaar met echtelijke onmin in uitstekend geschreven kamerspel.

Een brompot stapt een koffiezaak binnen en begint meteen tegen de bediende te zeveren. Hij wil ‘gewoon koffie’. Als de bediende het menu probeert uit te leggen, pareert de brompot: ‘Je verkoopt koffie, maar hebt op je façade dat woord nergens vermeld.’ Brendan Gleeson speelt in het tweede seizoen van State of the Union de oud-zakenman Scott. Een boomer die terug wil naar de tijd toen alles beter was. Scott heeft afgesproken met zijn echtgenote Ellen (Patricia Clarkson). Ellen kijkt wel vooruit; het komt niet als een verrassing dat ze overweegt van Scott te scheiden.

De twee verzamelen zich wekelijks voorafgaande aan hun sessie relatietherapie in de koffiezaak. Het concept is in die zin hetzelfde als in het eerste deel, toen Rosamund Pike en Chris O’Dowd gestalte gaven aan een man en vrouw wiens echtelijke band gaandeweg uiterst fragiel was geworden. State of the Union is een kamerspel dat leunt op drie zaken: de geschakeerde acteursregie van Stephen Frears (Philomena, 2013), de schurende, eigentijdse dialoog van Nick Hornby (High Fidelity, 1995) en de getalenteerde cast. Mooi is hoe Gleeson en Clarkson aan elkaar zijn gewaagd en hoezeer hun personages elkaars tegenpolen zijn.

Ellen moet Scott uitleggen wat de voornaamwoorden van barpersoon Jay (Esco Jouley) zijn; Scott reageert geagiteerd. Ellen doet aan yoga en benadert de wereld met een open blik; Scott verafschuwt diversiteit en dompelt zich liever onder in zijn bubble op de golf- en tennisvereniging. In die zin verwijst de titel niet alleen naar de band tussen de twee, maar ook naar de staat van een land, of van de wereld an sich. Polarisatie is een onzinnig sleutelwoord dat de laatste jaren in de media vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. Hornby laat in State of the Union zien dat dat woord quatsch is.

Clarkson personifieert de wereld zoals die gaat worden; Gleeson, en dat doet hij met verve, houdt zichzelf voor de gek. Dit is theater op televisie, en veel beter dan dit wordt het niet.