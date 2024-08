Star Trek: Voyager: elke zondag marathon-uitzending op Paramount Network

Jeri Ryan werd in het vierde seizoen geïntroduceerd als Seven of Nine, een personage dat ze onlangs opnieuw vertolkte in Star Trek: Picard.

De 'sci-fi sunday' keert volgende maand terug naar Paramount Network, waar je vanaf 1 september elke zondag kunt kijken naar een marathon-uitzending van Star Trek: Voyager. De uitzending start telkens om 13.00 uur, waarna er zeven afleveringen achter elkaar worden uitgezonden. In de Star Trek-serie wordt de USS Voyager naar de andere kant van het heelal gestuurd om een vermist schip dat bestuurd wordt door Maquis-rebellen terug te vinden. Om veilig terug thuis te komen, moet de bemanning noodgedwongen met de Maquis samenwerken, terwijl ze door onbekende gebieden reizen en ontelbare keren op de proef worden gesteld. Kate Mulgrew (Orange is the New Black) speelt de hoofdrol als kapitein Kathryn Janeway en in de latere seizoenen is Jeri Ryan te zien als Seven of Nine, een personage dat ze onlangs opnieuw vertolkte in Star Trek: Picard. Voyager was gedurende zeven seizoenen goed voor 172 afleveringen.