Star Trek: Section 31: film met Michelle Yeoh heeft datum bij SkyShowtime

Oscarwinnares Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) keert terug als haar Star Trek-personage Philippa Georgiou in Star Trek: Section 31: de film is in Nederland vanaf vrijdag 7 februari te zien bij SkyShowtime. Yeoh maakte in 2017 haar debuut als Philippa Georgiou in de tv-serie Star Trek: Discovery, dat destijds te zien was op Netflix. In haar aankomende spin-off-film maakt (de alternatieve versie van) haar personage deel uit van Section 31, een geheime divisie van Starfleet die als taak heeft om de federatie te beschermen, terwijl ze geconfronteerd wordt met de zonden uit haar verleden. Omari Hardwick (Power) speelt de Section 31-agent die haar aan boord weet te halen en verder zijn onder meer Sam Richardson (Veep), Robert Kazinsky (True Blood) en Kacey Rohl (Hannibal) te zien. Het script werd geschreven door Craig Sweeny (Elementary) en de regie was in handen van Olatunde Osunsanmi (Star Trek: Discovery).