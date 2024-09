Squid Game: The Challenge S01E01-02: buitengewoon verslavend én pervers

De makers van Squid Game: The Challenge hebben 456 deelnemers gevonden die bereid zijn om de naargeestige spelletjes uit de Zuid-Koreaanse thrillerreeks te spelen. Dat is niet opmerkelijk: in tijden van crisis prevaleert wanhoop. En de games die de deelnemers moeten spelen zijn logischerwijs een stuk minder indringend en nogal onschuldig van aard ten opzichte van de naargeestige taferelen uit de serie.

Niettemin volgt het volgende spel, waarbij deelnemers met verve tegen elkaar opgezet worden en het ogenschijnlijk even lijkt alsof de pestkop het wint van de introverte nerd. Alleen al dit spel levert een interessante dynamiek op tussen deelnemers die elkaar kunnen helpen of elkaar kunnen naaien. Als een allegorie voor een (denkbeeldige) democratie in werking. Bovenal is Squid Game: The Challenge dankzij het moordende tempo en de casting buitengewoon verslavend. Maar is het ook satire? Of leven we in een tijd waarin mensen het helemaal niet erg vinden om hun sores voor de camera op te biechten zolang ze maar kans maken op een miljoenenprijs?