Spierballentaal

Door Floor Overmars

Op excursie met beweegexpert Olga Commandeur (64), die een beweegtuin in een Amsterdams verpleeghuis opent. ‘Waar ga je van hijgen?’

Op een groepje van zes eenden na ligt de Berthold Brecht- straat in Amsterdam Zuid-Oost er uitgestorven bij op deze maandagochtend. Boven de entree van woonzorgcentrum De Venser, een in jaren 80-stijl uitgevoerde kolos, wappert een string ballonnen in de wind; in de hal staan werptentjes, parasols, een barbecue. Er is zelfs een strandje gefabriceerd met echt zand, schepjes en schelpen. Twee enorme gouden ballonnen vormen samen het cijfer 40. ‘Voor ons 40-jarig bestaan moest er een thema komen’, zegt de receptioniste. ‘En dat is “De camping” geworden – geen idee waarom. Misschien hadden ze de zomer in hun bol?’ Ook in de verrassend ruime binnentuin van zorgcentrum De Venser, waar Olga Commandeur straks de nieuwe apparaten voor de beweegtuin zal onthullen, is het thema doorgevoerd: er hangen badpakken en -lakens te drogen aan een waslijn boven twee tentjes, er staat een fleurige tuinset, ernaast drie paar slippers in een rijtje opgesteld – net alsof we echt op de camping zijn.

Commandeur is sinds 2000 het gezicht van het populaire tv-programma Nederland in beweging, waarin ze samen met haar collega Duco Bauwens in sportoutfit mensen op sympathieke wijze aanzet tot bewegen. Gewoon thuis, voor de buis. ‘Sinds het programma verplaatst is naar Omroep MAX in 2008 zijn ouderen echt mijn core doelgroep geworden’, vertelt Commandeur, gehuld in een zwarte sportlegging en knalroze T-shirt terwijl ze zich in De Venser voorbereidt op de opening van de tuin. ‘In 2011 werd ik gebeld door Yalp, de bedenker van de beweegtuin. Of ik mij wilde verbinden aan het concept en sindsdien doe ik dit soort openingen – intussen heb ik er al bijna 130 gedaan. Ook verzorg ik train-de-trainer- cursussen; trainingen voor fysio’s, beweegcoaches, maar ook voor vrijwilligers van de verzorgcentra. Zo weten zij exact hoe ze de ouderen kunnen bijstaan en helpen bij de oefeningen. Na zo’n training mag de tuin de naam ‘Olga Commandeur Plein’ dragen; daar zijn er intussen al bijna honderd van door heel Nederland.’

In De Venser wonen bijna 150 mensen, verdeeld over vijf etages. Zestien personen op de vijfde, de gesloten afdeling, op de overige gangen wonen de iets vitalere ouderen, die gaan nog zelfstandig op hun scootmobiel naar de Amsterdamse Poort, het winkelcentrum hier even verderop. Daarnaast telt het centrum 150 aanleunwoningen – ouderen die zelfstandig wonen, maar toch

een beetje ‘dwaallichtjes’ zijn. Zij kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten, zoals restaurant en dagbesteding.

Marco Louw (65) is welzijns- en activeringsmedewerker; hij organiseert activiteiten en uitstapjes. ‘We hadden een optreden van een Haagse zanger, er was laatst een gospelkoor. En nu hebben we de opening van de beweegtuin, met Olga Commandeur, wat weer onderdeel is van ons 40-jarig jubileum. In Nederland beweegt liefst 86 procent van de ouderen te weinig. 50 procent komt slechts één keer per week buiten, 10 procent zelfs nooit. De beweegtuin moet voor de ouderen een extra stimulans vormen om iets samen met anderen te gaan doen. In de coronaperiode hebben bewoners elkaar maanden niet gezien. We hebben hier een loodzware tijd achter de rug.’

