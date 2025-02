Spent S01E01-03: fijne dramedy met autobiografische elementen

© BBC Studios

Nadat haar modelcarrière voorbij lijkt, moet de 38-jarige Mia (een mooie rol van showrunner Michelle de Swarte) haar leven op andere manieren zin geven.

De modelcarrière van de 38-jarige Mia (Michelle de Swarte is tevens showrunner) lijkt ten einde. Toch blijft ze riante bedragen uitgeven aan huidverzorgingsproducten en decadente lunches. Aan het begin van Spent krijgt ze het bericht dat ze failliet is. Noodgedwongen neemt ze vanuit New York, waar ze al jaren woont, het vliegtuig naar haar geboorteplaats Londen. Daar veinst ze dat ze nog steeds een veelgevraagd model is. Mia verliest niettemin in de eerste aflevering al haar nederigheid, wanneer ze tegen betaling de honden van een vriendin uitlaat. Toch probeert ze de façade op te houden, omdat ze ook niet weet wat ze anders met haar leven aan moet.

Spent is overduidelijk deels autobiografisch. Scenarist De Swarte werkte zelf vanaf jonge leeftijd als model, voordat ze een carrièreswitch maakte en onder meer als televisiepresentator begon te werken. Hoewel zij ogenschijnlijk niet in zo’n diep dal viel als Mia, gaat de serie wel over hoe je je identiteit aan je beroep (en aan je salaris) kunt ontlenen. Ook laat De Swarte doorschemeren hoe hardvochtig de modellenwereld is: Mia is zelf ook uitgegroeid tot een opportunist die een zwendel hier en daar niet schuwt, zolang ze haar luizenleventje maar voort kan zetten.

Het hoofdpersonage dat De Swarte met veel schwung neerzet is heerlijk onsympathiek en toch sympathiseer je met haar. Je hoopt als kijker dat Mia tot inkeer komt. Dat ze er nog wat van maakt. Maar Mia belandt ook niet in een erg warm bad. Haar moeder Chrissy (Juliet Cowan) heeft haar weinig te bieden; haar vader Teddy (Karl Collins) is een thuisloze psychiatrische patiënt. Teddy fungeert in Spent als een spiegel: Mia wil er alles aan doen om niet zoals haar vader te eindigen. Mede omdat ze als model ook van de champagne en de roem heeft geproefd. Die smaak krijgt ze maar moeilijk weggespoeld.