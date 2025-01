Spent: komische dramaserie gaat in februari van start bij BBC First

De tragikomische serie Spent is vanaf 23 februari elke zondag te zien bij BBC First. Spent werd bedacht door komiek Michelle de Swarte (onder meer bekend van haar rol naast Katherine Ryan in The Duchess), die zich mede liet inspireren door haar eigen ervaringen in de modellenwereld. De Swarte geeft gestalte aan Mia, een catwalkmodel wiens carrière definitief voorbij lijkt te zijn. Ze zit flink in de schulden en heeft geen vaste slaapplek meer, wat grote problemen oplevert aangezien ze gewend is geraakt aan haar luxe levensstijl. In de eerste aflevering verlaat ze de Verenigde Staten en keert ze terug naar Londen, waar ze haar terugval in eerste instantie nog verborgen probeert te houden. Eenmaal thuis ontdekt ze dat haar moeder (Juliet Cowan) een tienermeisje in huis heeft genomen die in haar oude kinderkamer slaapt, terwijl haar vriendin Jo (Amanda Wilkin) op het punt staat te gaan trouwen.