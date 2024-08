Sophie Hilbrand, Jeroen Pauw en Tim de Wit over Bar laat Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

De nieuwe latenightshow Bar laat mag leuk en spraakmakend zijn, maar moet vooral mensen uit verschillende bubbels met elkaar verbinden, vinden Jeroen Pauw, Sophie Hilbrand en vaste invaller Tim de Wit.

Hoe vonden jullie het dat er geen praatprogramma was bij de publieke omroep deze zomer?

Jeroen Pauw ‘Heel raar. Wij wilden wel. Ik vind het al vreemd dat er op bepaalde dagen geen krant is, maar maanden geen talkshow op tv is nog veel gekker. De NPO zegt het brengen van nieuws en het gesprek van de dag belangrijk te vinden, maar opeens is er niks meer. Terwijl duidelijk was dat je met een nieuw kabinet en oorlogen geen nieuwsluwe dagen hebt. Maar ja, er is niet altijd veel wakkerheid op de afdeling journalistiek bij de NPO.’

Sophie Hilbrand ‘Ik denk dat het een inschattingsfout was. Dat men dacht: er is heel veel sport, we zijn actueel met zo’n enorme sportprogrammering. En eenmaal zo gepland is er niet de flexibiliteit om dat om te gooien. Onze studio was meteen verdwenen. En van Op1 stond al een tijd vast dat 16 juni het doek zou vallen, dan zeg je niet vlak daarvoor tegen de medewerkers: ga nog even door.’

Wat gaat Bar laat worden?

SH ‘Bar laat wordt een avondprogramma met veel sfeer. Het gevoel van een bruisende bar midden in de stad, maar dan vanuit de studio op het Media Park in Hilversum.’

Waarom eigenlijk? Eva Jinek heeft wel geregeld dat Amsterdam haar thuisbasis wordt.

SH ‘Dat is best wel onbegrijpelijk. Ik gun haar alles. Maar vanwege financiën zijn wij op verzoek van de NPO van Amsterdam naar het Media Park verkast. Dat was het bedrijfsplan om geld te besparen. Dat haar talkshow dan toch uit de stad komt, wijkt af van die langetermijn gedachte.’

JP ‘De NPO ligt best vaak onder vuur vanwege de uitgaven. Op het Media Park kun je technische ploegen en faciliteiten delen met verschillende programma’s. Dat is dus substantieel goedkoper dan een aparte plek in de stad waar veel gasten liever naartoe komen. Niet leuk om naar Hilversum te gaan, maar wel een legitieme reden voor de verhuizing. Zonder iets onaardigs over de ambities van Eva te zeggen: wij voelen ons plots het braafste kindje van de klas. Jammer voor ons. En voor Angela de Jong die nu weer wordt geconfronteerd met de Oost-Europese toiletten op het Media Park.’

Maar wat wordt Bar laat?

JP ‘Het moet de plek zijn waar we de mensen van de dag onbevangen bevragen, desnoods scherp maar met een lichte toon. Of liever gezegd: de mensen van de volgende dag. Want als je de allerlaatste talkshow van de avond bent, moet je juist vooruitlopen. Dat vergt een andere mindset. Politiek komt aan bod en natuurlijk ook belangrijke onderwerpen als armoede of discriminatie maar het mag ook een beetje leuk en vrolijk zijn zo voor het slapen gaan.’

SH ‘Er is van alles aan de hand, maar we willen toch een opgewekt programma maken. De maatschappij is zo gepolariseerd en dat vind ik heftig. Dat framen en in hokjes duwen. Het liefst zou ik daarvan het tegengeluid zijn zonder gezapig te worden. Zaken kritisch bespreken zonder mensen de maat te nemen of weg te duwen. Zonder te oordelen ook. Het conflict verkleinen in plaats van vergroten of ophitsen. Dat zou nu zo’n beetje het enige doel van onze samenleving moeten zijn. Ik zou aan tafel juist gasten willen verbinden. Maar Jeroen vindt dat vast te zijig.’

JP ‘Verbinden associeer ik meer met het ziekenhuis. Ik zou eerder zeggen: probeer mensen uit verschillende bubbels bij elkaar

te brengen. Een mooi voorbeeld vond ik de uitzending van Sophie met twee gasten die haar uiterlijk hadden bekritiseerd. Het lastige daarvan: de hele tafel schaarde zich aan de kant van Sophie waardoor die twee genodigden zich ongemakkelijk voelden. Dat is vaak het probleem. Als je asielminister Marjolein Faber vraagt, is het gevaar dat de anderen aan tafel meteen met opgetrokken wenkbrauwen of rare snoetjes willen laten zien hoe oneens ze het met haar zijn. Irritant. Dat is niet kritisch, maar heeft meer te maken met: kijk mij nou. Dus dat moet je voorkomen en tegelijkertijd op een goede toon een scherp gesprek voeren met mevrouw Faber. Mooi voorbeeld vind ik Sylvana Simons die het in de Tweede Kamer voor elkaar kreeg zowel Mark Rutte als Caroline van der Plas anders te laten denken over slavernij en excuses’.

SH ‘Of de uitzending met Raoul Heertje en Joris Luyendijk over Gaza waarin ze Palestijnen en Israëliërs opriepen het conflict niet hier ook met elkaar aan te gaan. Raoul maakte een serie waarin hij de samenwerking toonde van een Palestijn en een Israëliër die beiden een dochter hadden verloren. Hun statement: dit hartverscheurende verlies gunnen we niemand.’

JP ‘Debat is fijn, spannend ook en vaak ook een leuke vorm, maar laten we proberen verder te komen dan ik vind dit en jij vindt dat.’

Hoe bereik je dat?

SH ‘Onder meer door gasten scherp te kiezen. Gasten die de feiten op orde hebben.’

JP ‘Talkshows hebben de laatste jaren de nadruk van feiten naar meningen verlegd. Zo van: hij is zo grappig, we vragen hem. Of: zij geeft flair aan een uitzending. Ik kijk best graag naar de heren van Vandaag Inside maar vaak zitten ze aan tafel enkel meningen te spuien. Dat prikkelt, het is grappig en stemt tot nadenken. Maar je moet oppassen dat je de feiten maar een beetje laat lopen omdat ze een spannende mening in de weg zitten.’