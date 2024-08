Sophie Cross: tweede seizoen komt in september naar de NPO

Het tweede seizoen van de Franse misdaadserie Sophie Cross gaat volgende maand van start op de Nederlandse televisie: vanaf zaterdag 21 september is de reeks wekelijks te zien op NPO 3 en NPO Start. Verder is de serie vanaf 19 september in zijn geheel te streamen op NPO Plus. Actrice Alexia Barlier geeft in Sophie Cross gestalte aan het titelpersonage: een voormalig advocate die inmiddels werkt bij de politie. In het tweede seizoen hebben Sophie en haar echtgenoot Thomas (Thomas Jouannet) nu een naam: 'Céline Chassagne', uit wiens klauwen ze de jonge Sébastien Detiège op het laatste moment wisten te redden. Meer dan ooit worden ze gedreven door de hoop om ook hun eigen zoon Arthur weer levend terug te vinden, hoewel ze parallel aan hun zoektocht ook nog andere misdrijven moeten oplossen. De reeks bestaat uit drie extra lange afleveringen, die elk vermoedelijk weer in twee delen gesplitst worden.