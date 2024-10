Sophie Cross S02E01: seizoensopener voelt plichtmatig

Logischerwijs speelt de onopgeloste kidnapping van Arthur, de zoon van rechercheur Sophie Cross (Alexia Barlier), jaren later nog steeds een pregnante rol in haar leven. Cross heeft zich op haar werk gestort, maar zoekt nog wekelijks naar aanknopingspunten. Via een nieuwe zaak komt ze aan het begin van het tweede seizoen weer ietsjes dichter bij de dader. An sich zou je dat een wel erg flauwe toevalligheid kunnen noemen. Hoewel de grote story arc, de drijfveer van Cross, natuurlijk de zoektocht is naar haar zoon.