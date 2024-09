So Help Me Todd S02E01: vakkundig buiten de vaste kaders denken Net5 , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Vooral de dynamiek tussen de gewiekste Margaret (Marcia Gay Harden) en haar ondeugende zoon Todd (Skylar Astin) maakt de komedieserie de moeite waard.

Eigenlijk zijn de zaken waaraan privédetective Todd (Skylar Astin) in So Help Me Todd werkt slechts bijzaak. Vooral de dynamiek tussen de hoofdpersoon en zijn gewiekste moeder Margaret (Marcia Gay Harden) maakt de serie lekker smeuïg. In de eerste aflevering van het tweede seizoen verkondigt Todd aan Margaret dat hij zijn eigen kantoor heeft opgericht, midden in het advocatenkantoor van moederlief. Hij heeft namelijk ontdekt, iets met de mazen in de wet, dat hij aanspraak kan maken op krakersrechten, aangezien hij al enige tijd bij Margaret werkzaam is.

Hij eist vervolgens een riante pensioensregeling, een dik salaris. Ook wil Todd voor alle strafpleiters op de werkvloer zaken kunnen afhandelen. Uiteraard krijgt hij van Margaret niet helemaal zijn zin, maar aan het einde van de aflevering is Todds kantoor wel een gegeven feit. Dat zijn eerste cliënt eigenlijk geen geld heeft om de privédetective in te huren, is aanvankelijk geen probleem: ‘Ik reken niets voor de eerste moord.’ Die zaak heeft evenwel iets te maken met de perikelen op de burelen van een nieuwsprogramma, waar een moordenaar zou werken.

Aangezien alles in So Help Me Todd uit de hand loopt, is het geen verrassing dat Todd op een gegeven moment zelf, door een samenloop van omstandigheden, per abuis op het nieuwsprogramma te zien is, terwijl hij naarstig zoekt naar de verdachte. Tegelijkertijd begint Margaret haar zoon, en zijn uitstekende inzichtelijk vermogen, steeds vaker op waarde te schatten. Het blijft wel problematisch dat Todd nog steeds buiten het (juridisch) kader probeert te werken. De wetten zijn er, en dat weet Margaret maar al te goed, ook echt voor hem.