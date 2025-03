Small Town, Big Story: serie met Christina Hendricks komt naar SkyShowtime

Christina Hendricks (Mad Men, Good Girls) speelt de hoofdrol in de nieuwe serie Small Town, Big Story, die in Nederland vanaf woensdag 19 maart in zijn geheel te zien is bij SkyShowtime. Het komische drama speelt zich af in het fictieve Noord-Ierse dorpje Drumbán. Hendricks geeft gestalte aan Wendy Patterson, een succesvolle filmproducent die vanuit Hollywood terugkeert naar Drumbán, de plek waar ze ooit opgroeide, om daar een grootschalige tv-productie te draaien. Patterson is echter ook op de hoogte van een geheim van het dorp; een geheim dat ze al heel lang deelt met de lokale dokter en familieman Séamus Proctor (Paddy Considine). Bijrollen zijn er voor David Rawle, Eileen Walsh, Clarke Peters en Tim Heidecker. De reeks bestaat uit zes afleveringen en ging eerder dit jaar op de Britse televisie in première bij Sky.