Skywalkers: A Love Story: helden of opportunisten?

De camera volgt twee Russische rooftoppers op de voet, in hun poging om een 679 meter hoge wolkenkrabber in Maleisië te bedwingen.

De documentaire Skywalkers: A Love Story opent met het bericht dat de kijker de gevaarlijke stunts die zo dadelijk in beeld komen onder geen enkel beding moet nadoen. Documentairemakers Jeff Zimbalist (Péle: Birth of a Legend, 2016) en Maria Bukhonina volgen in de film namelijk de rooftoppers Angela Nikolau en Ivan Beerkus op de voet. Het Russische echtpaar, dat al jaren furore maakt op sociale media met video’s van de wolkenkrabbers die ze illegaal beklimmen, heeft een nieuw doel: het bedwingen van de fonkelnieuwe Merdeka 118 in Kuala Lumpur, een bouwwerk van 679 meter hoog.

Maar eerst tonen Mukhonina en Zimbalist hoe Nikolau, de film draait eigenlijk vooral om haar bespiegelingen, ooit koos voor dit dubieuze beroep. De Russin praat in platitudes: ‘Ik voelde een roeping, om de hemel kunnen aan te raken; om deel uit te maken van die schoonheid en grootsheid.’ En als ze eenmaal foto’s van haar triomfen plaatst, en haar volgers die en masse beginnen te liken, voelt ze zich ‘als een superster’. En zo worden Nikolau en Beerkus ook in beeld gebracht, als een eigentijdse Bonnie and Clyde; als non-conformisten die een vuist maken tegen het establishment.

Maar de rooftoppers zijn net zo goed opportunisten, die voortdurend jagen op nieuwe sponsors, om hun dure en toch ook wel perverse hobby te kunnen blijven uitvoeren. Maar dat aspect komt beduidend minder voorbij in de film, omdat dat natuurlijk ook die heldenstaat van de twee ondergraaft. Je zou in die zin de makers kunnen betichten van hypocrisie: wat Nikolau en Beerkus doen valt in bijna alle landen onder de noemer criminaliteit. Maar in dit tijdperk van likes en views krijgen zulke durfallen geen gevangenisstraf, maar een sokkel.