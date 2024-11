Sisters' Feud S01E01-02: stupide, volgepropte plot Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

De rivaliteit tussen twee zussen gaat van kwaad tot erger in gemankeerde thriller met onbedoeld hilarisch melodrama.

Zussen Perla (Ana Serradilla) en Antonia (Claudia Álvarez) rivaliseren al sinds jaar en dag met elkaar. En dat gaat in Sisters' Feud op onbedoeld hilarische wijze van kwaad tot erger. Antonia wil trouwen met ondernemer Bernardo (Christian Tappan). Maar Perla begint met hem een affaire. Toch trouwt Antonia met Bernardo. Als ze onvruchtbaar wordt dwingt ze Perla zwanger te worden van Bernardo, die haar verkracht. Het kind dat Perla op aarde zet kan evenwel niet rekenen op de warme moederliefde van Antonia en wordt weggestopt in een weeshuis dat niet had misstaan in een Disney-film.

Tegen Perla zegt Antonia dat haar dochter overleden is – jaren later komt Perla echter achter de waarheid. Als ‘vervanging’ voor de dochter hebben Antonia en Bernardo een zoon geadopteerd die in de eerste aflevering op zoek moet naar zijn biologische ouders omdat hij ernstig ziek is en een donornier nodig heeft. Klinkt allemaal kolderiek en dat is Sisters' Feud (Las Hermanas Guerra) zonder twijfel. Zo komt Perla erachter dat haar dochter in de gevangenis zit en zorgt een medestander ervoor dat zij bij haar gevangen komt te zitten via een gewiekste truc. Had dat niet anders gekund?

© Carlota Murillo / Netflix

De makers van deze Mexicaanse reeks zijn niet van de subtiliteit. Ze zijn ook niet van het adagium less is more; in plaats daarvan is alles over the top. Gelardeerd met een viezige dosis melodrama. Maar de geduldige kijker krijgt in een aflevering wél een keur aan verhaalwendingen voorgeschoteld. Sisters' Feud is een slecht uitgewerkt televisiedrama dat leunt op een onnodige overvloed aan ideeën.