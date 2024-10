Showtrial S02: uitgekauwde wendingen

© BBC / World Productions

Net voor zijn dood door een aanrijding vertelt een klimaatactivist dat een politieagent de dader was, in teleurstellend tweede deel van Brits misdaaddrama.

Bij een klimaatprotest lopen de spanningen flink op. Klimaatactivist Marcus Calderwood (Barney Fishwick) scandeert leuzen door een megafoon, terwijl hij door boze mannen wordt toegeschreeuwd. Zes maanden later wordt Calderwood op een landweg op zijn fiets aangereden door een auto. Net voor zijn dood vertrouwt hij de ambulancier toe dat de dader een politieagent is: Justin Mitchell (Michael Socha). De politie stelt meteen een onderzoek in, hoewel de aandacht eerst vooral uitgaat naar het voorkomen van reputatieschade. Ondertussen achterhaalt journalist Felix Owusu (Fisayo Akinade) dat Mitchell de dader is en dreigt hij die informatie prijs te geven.

Maar Mitchell is iedereen al enigszins een stap voor door zich te melden bij steradvocaat Sam Malik (Adeel Ahktar). De agent beweert onschuldig te zijn, maar manifesteert zich van meet af aan als een stoïcijnse psychopaat met bijdehante trekjes. Nadat Mitchell is gearresteerd begint Malik hem tijdens diverse gesprekken aan de tand te voelen. Kende hij Calderwood? Wat vind hij van klimaatactivisme? Mitchell illustreert zijn haat jegens Calderwood met een naargeestige anekdote: nadat een zwangere vrouw wordt aangereden door een vrachtwagen is hij de eerste ter plaatse. Hij vraagt om een ambulance, maar voordat die arriveert is de vrouw al overleden.

© BBC / World Productions

Wat is hier de suggestie? Dat een klimaatprotest tot gevolg had dat hulpdiensten werden belemmerd in hun werkzaamheden. Dat is exact hetzelfde loze, veelgebruikte argument dat rechts-conservatieven gebruiken als er weer wordt gedemonstreerd op snelwegen. Dit tweede deel van Showtrial slaat in die zin bij vlagen de plank mis met dit soort uitgekauwde wendingen. En ook de potentiële dader oogt ongeloofwaardig. Mitchell klinkt met zijn cynisme niet als iemand die door de politie zou moeten worden aangenomen. Later in het seizoen blijkt men daar ook een grove fout te hebben gemaakt; een fout die je net als veel andere wendingen al van mijlenver aan ziet komen.