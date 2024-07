Seal Team S05E01: meteen in diepe

© Paramount+ / CBS

De manschappen van elitesoldaat Jason Hayes (David Boreanaz) voeren in de opening van het vijfde deel een infiltratieoperatie uit in Noord-Korea.

Vorig seizoen bleek dat Bravo-teamleider Jason Hayes (David Boreanaz) een groot probleem heeft. Tijdens een cruciale missie liet zijn secondant Ray (Neil Brown Jr.) het afweten – hij blijkt posttraumatische stressstoornis (PTSS) te hebben. Terwijl Hayes bezig is zijn team te trainen in voorbereiding op volgende operaties, zit Ray thuis, zogenaamd om zijn buitenlandse talen bij te spijkeren. Hayes heeft kunnen voorkomen dat zijn collega, aan wie hij zeer loyaal is, in de handen zou komen van superieuren. Want een elitesoldaat met PTSS is vragen om problemen. Niettemin vermoeden Rays teamgenoten, onder wie Clay (Max Thieriot), wel een en ander.

De openingsaflevering van het vijfde seizoen lijkt dan ook te suggereren dat Hayes vraagt om problemen. Tegelijkertijd gelooft hij volledig in Rays capaciteiten en mag de soldaat zich weer bij het team voegen. En die capaciteiten worden ook direct op de proef gesteld als de manschappen de opdracht krijgen om een infiltratie in Noord-Korea uit te voeren. Een hooggeplaatste Noord-Koreaan, die in gevangenschap meewerkt aan een grote militaire operatie, moet met hulp van het SEAL-team het land uit gesmokkeld worden. Het is een missie waarbij geen doden mogen vallen. Sterker nog: de Noord-Koreanen mogen niet eens weten dat Hayes en de zijnen er zijn geweest.

Dat kan natuurlijk alleen maar fout aflopen. En ook nog eens precies op het moment dat de mannen komen uit een periode in wat rustiger vaarwater. Zo heeft Sonny (A.J. Buckley) enige tijd voor zijn babydochter kunnen zorgen. Daar wordt hij door de andere SEALs mee gepest. Bijna alsof de makers zeggen: qua feministische thema’s gaan we tot hier en niet verder. Het chauvinistische SEAL Team is en blijft een toonbeeld van macho’s die de wereld op zijn knieën dwingen. Emoties zijn af en toe geoorloofd, maar eenmaal behind enemy lines moet je je vermannen.