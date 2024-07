Sausage Party: Foodtopia S01E01: orgies, drankfestijnen en overlevingsdrang Amazon , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Prime Video

De etenswaren uit de animatiefilm fungeren in deze televisie-spin-off opnieuw als uitstekende metaforen voor de menselijke conditie.

‘Het leeft, het voedsel leeft.’ Die angstwekkende boodschap wordt over de ether verzonden tijdens de ‘voedselrevolutie’. Sausage Party: Foodtopia begint waar de film Sausage Party (2016) eindigde: het eten uit de supermarkt is zich bewust geworden van hun noodlot – het hiernamaals is een enkeltje naar het darmkanaal van de consument. Dus ontketenen Frank (Seth Rogen, tevens de bedenker), een Frankfurter-worstje, en zijn vriendinnetje Brenda (Kristen Wiig), een hotdogbroodje, een opstand tegen de mensheid. In de eerste aflevering van de serie is te zien hoe alle etenswaren zich een weg banen naar de uitgang. Daar verklaart Frank dat iedereen ‘nu mag doen waar-ie zin in heeft’.

Dat heeft een flink bacchanaal tot gevolg dat ontaardt in een orgie. Zo is te zien hoe een blikje het lijdend voorwerp wordt van een vrijpartij en hoe een augurk het juiste gaatje van een gatenkaas weet te vinden. Deze puberale humor kan alleen maar zijn bedacht door stoners, die zodra ze genoeg wiet hebben gerookt allerlei associaties zien tussen seks en eten. Dat is ook zo: fervente jointrokers Ariel Shaffir, Kyle Hunter en Evan Goldberg sloegen na de film opnieuw de handen ineen met Rogen voor deze tv-reeks. Flauw om te stellen, maar Sausage Party: Foodtopia is voor de fijnproever.

© Prime Video

Saillant aan de serie is dat etenswaren zich uitstekend lenen als metaforen voor de menselijke conditie. Zo beginnen sommige supermarktproducten al snel na te denken over hun overlevingskansen buiten de winkel. Anderen besluiten echter terug te keren en daarmee hun lot te omarmen. En ook rouw passeert de revue: een fles gin reageert ontzet wanneer een fles tonic is overleden; een fles barbecuesaus zoekt naarstig naar zijn geliefde beef wellington. Je moet een sterke maag hebben om Sausage Party: Foodtopia te kunnen tolereren.