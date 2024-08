Sandy's grote film: op zoek naar Bikinibroek: geestig, vermakelijk én gelaagd Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Spin-off van populaire animatiereeks ziet er zeer sprankelend uit en smaakt naar meer.

Een grote schep van een graafmachine verschijnt ineens op de bodem van de oceaan. Heel Bikinibroek is in rep en roer. Vissen en krabben proberen het dorp te ontvluchten. Niet veel later wordt de hele gemeenschap uit het water gevist. De tragedie blijkt onderdeel van een omineus plan van de baas (een trefzekere rol van komiek Wanda Sykes) van een in Texas gevestigd bedrijf. Denk aan iets met klonen. En wie de saga rondom SpongeBob SquarePants kent, weet dat zijn vriendin Sandy ook uit de Amerikaanse staat afkomstig is. Zij reist in de film met het sponsje af naar het Texaanse Galveston, waar de twee op onderzoek uitgaan.

Sandy's grote film: op zoek naar Bikinibroek is de eerste spin-off van de animatieserie SpongeBob SquarePants. Je zou kunnen stellen dat de koddige hoofdpersoon en zijn vrienden, die ook allemaal voorbij komen, in een nieuw 3D-jasje zijn gehesen. De film oogt sprankelend en de humor is zoals gewoonlijk ontwapenend. Zoals wanneer een groep vissen Bikinibroek uit probeert te rennen, maar nog wel even netjes stilstaat voor een spoorwegovergang. Of wanneer SpongeBob probeert sexy te knipogen en er een ader in zijn oog springt. Eigenlijk smaakt vrijwel alles in Op zoek naar Bikinibroek naar meer. De film zou zich ironisch genoeg prima laten lenen voor een televisie spin-off.

© Netflix

Saillant is dat de makers ook uiterst volwassen onderwerpen in scènes verstoppen, speciaal voor de oudere kijkers. Het woord simulacrum (een soort spiegelbeeld), gepopulariseerd door theoreticus Jean Baudrillard, komt zelfs voorbij. Kan gewoon. Scenaristen Kaz en Tom Stern komen overal mee weg. Op zoek naar Bikinibroek is geestig, vermakelijk en gelaagd. Een pareltje voor jong en oud.