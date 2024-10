Salem's Lot: zielloze remake van Stephen King-klassieker HBO Max , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Horrorboekverfilming heeft veel oog voor de plaatjes, maar niet voor de personages.

De in 2004 verschenen tweedelige miniserie Salem’s Lot, naar het gelijknamige boek van Stephen King, was ietwat teleurstellend. In zijn tweede boek gaf King een eigentijdse draai aan het Dracula-verhaal, met de vampier als het woekerende kwaad, dat een stadje van binnenuit langzaam uitholt. Maar, zo suggereert King, misschien was het stadje al verrot voordat de vampier er neerstreek. De tv-adaptatie hield, zoals overigens zoveel Stephen King-adaptaties, veel te wensen over. De special effects waren klungelig, de voice-over voelde onnodig en Rob Lowe was als gekwelde schrijver weinig overtuigend.

Maar, deze nieuwste verfilming bewijst: je kan het nog slechter treffen.

Schrijver Ben Mears (Lewis Pullman, de zoon van Bill Pullman) keert na jaren van afwezigheid terug naar zijn geboortestad, Jerusalem’s Lot, ook wel ‘Salem’s Lot', of zelfs simpelweg The Lot genoemd. Hij koestert weinig warme herinneringen aan de plek. Vooral het verlaten Marsten-huis roept bij Ben nachtmerries op. De laatste eigenaar, genaamd – je raadt het al - Marsten, had een duister verleden. Maar, zo begint Ben zich langzaam maar zeker te beseffen: de nieuwe eigenaars zijn vele malen erger.

Dat HBO Max besloot de film niet in de bioscoop uit te brengen, maar meteen online beschikbaar te maken, was al een veeg teken (al kan het altijd nog erger, vraag maar aan de makers van Batgirl). Maar in dit geval snap je wel waarom. Op de sfeer en special effects is ditmaal weinig aan te merken. De film heeft zelfs een paar mooie visuele vondsten, zoals de doffe gloeiende ogen van de vampiers, en crucifixen die oplichten wanneer een vampier in de buurt is. Er is zelfs een gastoptreden van de Bates Mansion uit Psycho, die dit keer dienstdoet als het onheilspellende Marsten-huis.

Maar van binnen voelt de film doods en zielloos. De maker, Gary Dauberman (regisseur van Annabelle Comes Home, scriptschrijver van It Chapter One & Two), lijkt zich vooral op de buitenkant en niet op de personages te hebben gericht. Zonde. Zeker Lewis Pullman heeft, onder andere met zijn memorabele rol in Lessons in Chemistry (waarvoor hij een Emmy-nominatie kreeg), laten zien dat hij echt een verhaal kan dragen. William Sadler (The Shawshank Redemption, The Green Mile, The Mist) komt wel alleen langs om zijn loonstrookje op te halen. Met als gevolg dat alle tragedies maar nauwelijks bij je binnenkomen.

En dan denk je toch met weemoed terug aan de miniserie uit 2004. Aan de radeloze moeder, die elke avond door haar dode zoon wordt opgebeld; aan Andre Braugher (Homicide: Life on the Street, Brooklyn Nine-Nine) als de Engels-docent die als één van de eersten in de gaten heeft dat ze met een vampier te maken hebben, en aan het zowel campy als gedistingeerde optreden van Donald Sutherland als Richard Straker, de rechterhand van oppervampier Kurt Barlow, gespeeld door Rutger Hauer (Pilou Asbæk doet hier als Straker alsof hij in een afgedankte Ryan Murphy-productie zit).

In vergelijking met deze nieuwste variant is de miniserie uit 2004 plots een episch melodrama.