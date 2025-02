Running Point S01E01: een flauwe farce in Los Angeles

Als de plaats van handeling van een serie Los Angeles is, is de kans groot dat de personages een façade ophouden. Dat geldt ook voor Isla Gordon (Kate Hudson), telg uit de familie die het basketbalteam de Wavers in bezit heeft. In de openingsscène van de eerste aflevering verkondigt ze: ‘Alle gelukkige families ogen hetzelfde, maar alle verpeste families zijn op uiteenlopende wijzen verpest.’ Ze vervolgt: ‘Maar ach, wat weet ik ervan, ik maakte mijn universiteitsstudie niet eens af.’ Daarmee is de toon meteen gezet. Gordon en haar leeghoofdige broers, die allemaal een prominente functie binnen de club bekleden, moeten het hebben van hun bluftalenten.