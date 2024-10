Ronja de roversdochter S02E01: zinderende actie én diepgang Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

© Netflix

De vete tussen Mattis, de vader van Ronja, en zijn nemesis Borka, leidt opnieuw tot spanningen in spannende seizoensopener.

De vete tussen Mattis (Christopher Wagelin), de vader van Ronja (Kerstin Linden), en zijn concurrent Borka (Sverrir Gudnason) is aan het begin van het tweede seizoen van Ronja de roversdochter springlevend. Ook belandt Ronja, die graag struint door de bossen rondom het fort waar ze met Mattis’ roversbende woont, bijna in een valstrik. De gewiekste Cappa (Vera Vitali) en haar troepen hebben het op het titelpersonage gemunt. Als zij in hun handen komt, kunnen ze haar wellicht ruilen voor haar vader. Dat levert meer sublieme scènes op met achtervolgingen door duistere spelonken in het fluorescent groene woud.

© Netflix

Ook valt opnieuw de dynamiek op tussen Ronja en haar vader. Zij begrijpt niet waarom hij Borka zo veracht. Waarom kunnen hij en Borka niet samen door een deur? Klinkt wellicht naïef, maar tegelijkertijd vertegenwoordigt Lindens personage in de serie de inherente goedheid van de mens. Mattis zou eigenlijk een andere vorm van inkomsten moeten zoeken, een dilemma dat ook al in het eerste deel een grote rol van betekenis speelde. De serie oogt in die zin bij vlagen als een allegorie voor het kapitalisme van nu; een systeem dat eigenlijk niet levensvatbaar meer is.

© Netflix

Het knappe aan Ronja de roversdochter is dat er naast het reguliere avontuur en de zinderende actiescènes ook nog een diepere boodschap in schuilt. En onder de oppervlakte lijkt Ronja zich af te vragen: lijk ik op mijn vader? Schuif ik later mijn principes opzij en laat ik me leiden door mijn gevoelens van haat voor mijn medemens? Dat zijn behoorlijk existentiële vraagstukken voor een serie die ook volwassenen zou moeten aanspreken.