Rick and Morty: komische animatieserie keert in februari terug naar Netflix

Na langdurige afwezigheid keert de prijswinnende animatieserie Rick and Morty binnenkort weer terug naar Netflix: volgens de website thenerdshepherd.com worden er op zaterdag 1 februari meerdere seizoenen toegevoegd, hoewel nog niet duidelijk is hoeveel het er precies worden. De serie is in Nederland nu nog exclusief te zien bij HBO Max, waar zeven seizoenen beschikbaar zijn. Op Netflix waren destijds de eerste vijf seizoenen te bekijken, totdat deze in 2022 uit het aanbod verwijderd werden. Rick and Morty, dat ooit begon als een parodie op Back to the Future, volgt de cynische oude wetenschapper Rick Sanchez, die zijn jonge kleinzoon Morty meesleurt op de meest gevaarlijke scifi-avonturen in parallelle realiteiten. En daar zijn Morty's ouders Jerry en Beth, die thuis zo hun eigen problemen hebben, vaak niet van gediend. Er is nu ook een achtste seizoen van Rick and Morty in de maak, dat later dit jaar op televisie moet debuteren.