Return to Paradise: eerste blik op nieuwe spin-off van Death in Paradise

Na Beyond Paradise krijgt de Britse detectiveserie Death in Paradise binnenkort een tweede spin-off in de vorm van het Australische Return to Paradise. De aftakking volgt DI Mackenzie Clarke (Anna Samson), die ooit als Australische expat in Engeland naam maakte bij de politie in Londen, maar noodgedwongen terugkeert naar haar thuisland nadat ze wordt beschuldigd van het sjoemelen met bewijs. Bij aankomst in haar oude woonplaats Dolphin Cove wordt ze niet al te hartelijk ontvangen. En dus moet ze extra haar best doen om haar nieuwe collega's bij de politie van Dolphin Cove te overtuigen van haar kunnen. Colin Cartwright speelt haar nieuwe partner detective Lloyd Griffith en Tai Hara is te zien als patholoog Glenn Strong, die ooit verloofd was met Clarke maar zes jaar eerder door haar in de steek werd gelaten toen ze naar Londen verkaste. Return to Paradise is vanaf vrijdag 22 november te zien op BBC One, maar heeft nog geen Nederlandse premièredatum.