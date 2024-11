Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley: niets nieuws onder de zon Netflix , Film , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

In film die draait om Presley's legendarische comebackconcert uit 1968 kan documentairemaker Jason Hehir het niet laten om al breed uitgemeten details uit het leven van het rockicoon weer op te rakelen.

Wat kan er nog gezegd worden over Elvis Presley, The King of Rock ‘n’ Roll? Vanaf zijn dood verscheen er een stortvloed aan boeken, documentaires en speelfilms. Ook de laatste jaren is er geen gebrek aan verbeeldingen van Presley's leven. Zie alleen al Elvis Presley: The Searcher (2018), Baz Luhrmanns Elvis (2022) en Sofia Coppola’s intrigerende en benauwende portret van Presley's echtgenote in Priscilla (2023). De laatstgenoemde film laat zien hoe eenzaam Priscilla zich voelde als haar echtgenoot weer eens op tour was. Het gefictionaliseerde drama geeft een interessant inkijkje in een imperfect huwelijk en zet Presley nu eens niet neer als een popicoon, maar als een gemankeerd man.

In Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley zijn we qua superlatieven weer terug bij af. Glunderend vertellen Bruce Springsteen, Billy Corgan en Conan O’Brien, allemaal fans van ‘The King’, over Presley's comebackconcert in 1968. Daar begint de film ook mee, om daar vervolgens na een omweg van 45 minuten weer bij terug te keren. Naar die beroemde avond toen Presley zich na een aantal mindere jaren (hij moest in dienst en speelde in weinig succesvolle films) herpakte. Hij ging weer terug naar zijn roots; naar de rock en gospel die hij maakte toen hij veertien jaar eerder, halverwege de jaren vijftig, doorbrak.

42 procent van de Amerikanen keek naar dat optreden. En zag Presley volledig in het leer. Naar verluidt had hij dat afgekeken van Jim Morrison, de voorman van The Doors. Maar dat zit niet in de documentaire. Wel is filmmaker Jason Hehir (The Last Dance) in staat om Presley's jeugd in het armzalige zuiden van de Verenigde Staten weer op te rakelen. Wie zich ook maar enigszins in het leven van de zanger heeft verdiept weet dat soort dingen wel. Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley is niets nieuws onder de zon. Een portret van een grote ster wiens carrière zonder die vervelende manager Colonel Parker misschien wel anders had kunnen lopen.