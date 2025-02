Resident Alien: tweede seizoen verschijnt in maart op Netflix

Het tweede seizoen van Resident Alien wordt op zaterdag 1 maart toegevoegd aan het aanbod op Netflix. Dat bericht de website Thenerdshepherd.com. Het eerste seizoen van de serie verscheen precies een jaar geleden bij de streamingdienst. Het is alleen nu nog niet bekend of het complete seizoen zal verschijnen: de zestien afleveringen tellende reeks werd op tv namelijk in twee delen gesplitst. Resident Alien draait om een buitenaards wezen (Alan Tudyk uit Firefly) dat neerstort in een stadje in Colorado en daar de identiteit van een dokter overneemt. Hij heeft als missie om de mensheid te vernietigen, maar begint daarna aan zijn opdracht te twijfelen. Sara Tomko speelt zijn collega bij de kliniek. Resident Alien is gebaseerd op het gelijknamige stripboek en werd ontwikkeld door Chris Sheridan (Family Guy). Momenteel wordt er gewerkt aan een vierde seizoen.