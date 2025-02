Rector Eric van ’t Zelfde over zijn jeugd 'Ik heb vijf middelbare scholen versleten' Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Erik Smits

Eric van ’t Zelfde had ‘na dertig jaar buffelen’ even geen zin meer in het onderwijs en werd sociaal werker in de Pauluskerk. Binnenkort verschijnt een nieuw boek over zijn bevindingen als rector.

Het is altijd fijn om iemand tegen te komen uit een ouderwets links arbeidersmilieu. Dat is mijn achtergrond. Ik werd geboren in een klassieke arbeiderswijk met veel sociale controle. Mijn vader was onder andere bankwerker en hij heeft tien jaar op de grote vaart gezeten. Ik had een heel goede band met hem. Het was vooral een liefdevol milieu. Mijn moeder was huisvrouw en zorgde altijd voor thee als wij uit school kwamen. We hadden niet veel geld, maar waren niet arm, want we kregen trainingspakken van oudere neven als die eruit waren gegroeid. Het sleutelwoord was veiligheid. Dat je als kind je vader ’s avonds de voordeur op slot hoorde draaien en je je geborgen voelde.

Was er ook aandacht voor politiek?

Er hingen PvdA-posters en als premier Joop den Uyl op tv werd aangevallen, dan ontplofte mijn vader. Bij kernwapendemonstraties werd gedemonstreerd en dan namen onze ouders ons mee, ik heb daarvan nog een sjaaltje uit 1983. Toen ik wat ouder werd, vond ik mijn vader op een gegeven moment niet links genoeg en dus sloot ik me aan bij de SP. Daar kon je in de kroeg goeie sier mee maken.

Wat wilde je worden?

Ik heb vijf middelbare scholen versleten, waaronder één in Schotland, waar mijn ouders toen terecht waren gekomen. Ik wist het echt niet. Op mijn tiende begon ik met het schrijven van verhaaltjes en daarin werd ik gestimuleerd door docenten. Op mijn twaalfde las ik The moon is down van John Steinbeck en dat vond ik zo geweldig. Ik had een oom die me stimuleerde om te lezen: The old man and the sea van Hemingway, Painted bird van Jerzy Kosinski, Vunnegut, ik las al die boeken in het Engels. Op de middelbare school zei een decaan tegen mij: waarom ga je niet de lerarenopleiding doen? Dat was de wenk die ik nodig had.