Rebel Ridge: sympathieke vechtmachine mét een missie Netflix , Film , Recensie

In het laatste, ijzersterke wapenfeit van Jeremy Saulnier (Green Room, 2015) vecht een oud-marinier zich in een dorpje vol corrupte agenten naar zijn vrijheid.

Oud-marinier Terry Richmond (Aaron Pierre) is op zijn fiets naar het dorpje Shelby Springs gereden om de borgsom voor zijn neef te betalen. Zodat zijn neef niet wordt overgeplaatst naar een staatsgevangenis, waar hij hoogstwaarschijnlijk zal worden vermoord. Maar voordat Richmond bij de lokale rechtbank arriveert, wordt hij prompt aangereden door politieagenten. Ze houden hem aan en doorzoeken hem en treffen 26.000 dollar aan. 10.000 dollar voor de borg; met de rest van het bedrag wil Richmond een auto kopen. Het kleine fortuin wordt evenwel ingenomen. Richmond mag weer verder.

Als de hoofdpersoon zich meldt bij het lokale politiebureau, leidt dat tot een confrontatie tussen hem en sheriff Sandy Burnne (Don Johnson). Burnne legt Richmond uit dat hij geluk heeft dat hij überhaupt is vrijgelaten. Ondertussen proberen ondergeschikten van de sheriff te achterhalen wie Richmond eigenlijk precies is. Het personage van Pierre blijkt een gevechtsinstructeur, die van alles een wapen kan maken. Een oorlogsmachine à la Rambo, lijkt de boodschap. En van die film (First Blood, 1982) heeft Rebel Ridge onmiskenbaar iets weg, met een veteraan die dwarsgezeten wordt door het politiekorps in een klein dorp – hoewel Richmond zich ontpopt tot ‘non-lethal’-rambo; hij gebruikt alleen maar niet-dodelijk wapens.

Als Richmonds neef alsnog in de gevangenis wordt vermoord, breekt de hel los. En ontdekt hij met een sympathisant (AnnaSophia Robb speelt juridisch expert Summer) een complot. Net zoals in zijn eerdere films (zie het zinderende Blue Ruin uit 2013) gebruikt regisseur Jeremy Saulnier het genre van de thriller om ook iets wezenlijks over het Amerika van nu te zeggen. De Amerikaan is niet uitsluitend talentvol in het filmen van overweldigende actiescènes, maar maakt ook films met een sterk metaforische inborst. Rebel Ridge zegt iets over hoe sommige Amerikaanse politiekorpsen vandaag de dag functioneren – en misschien ook dat hervorming van de politie noodzakelijk is.

Het scenario dat Saulnier zelf schreef is niet gebaseerd op een waargebeurd verhaal, hoewel het stelen van geld door de politie, evenals een aantal andere naargeestige zaken die in de film voorbijkomen, in sommige Amerikaanse gemeentes regelmatig gebeurt. Zo weet Saulnier opnieuw een maatschappelijke boodschap te verpakken in een enerverende film met een sympathieke vechtmachine met een missie.