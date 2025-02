Reacher S03E01: heerlijke vreemde eend in de bijt Amazon , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Amazon MGM Studios

Thrillerserie met Alan Ritchson als krachtpatser Jack Reacher moet het opnieuw hebben van toffe actie, geestige oneliners en cartoonesk gestuntel.

Het derde seizoen van Reacher is gebaseerd op het boek Persuader van Lee Child. De premissen van Childs boeken klinken steevast nogal kolderiek. Dat geldt ook voor de bovengenoemde roman, waarin een eigenaardige tapijthandelaar voorbijkomt die één en ander op zijn kerfstok heeft. Het fascinerende aan de verfilmingen van Lee’s boeken door showrunner Nick Santora (FBI) is dat hij die onnozelheid juist omarmt, met in het centrum de krachtpatser, vertolkt door Alan Ritchson. Reacher hangt aan elkaar van ongeloofwaardigheden, maar dat maakt de serie niet minder sterk. Het zijn juist Reachers oneliners en zijn cartooneske gestuntel waar de reeks het van moet hebben.

Zo ook in het derde seizoen, dat begint in een universiteitsdorpje ergens aan de Amerikaanse oostkust. Daar is Reacher neergestreken. Het duurt echter nooit lang voordat ‘problemen hem opzoeken’. Als hij zijn vinylcollectie aan een platenzaak probeert te slijten, een koddig gezicht, ziet hij vanuit zijn ooghoeken iets verdachts. Een jongeman wordt op klaarlichte dag ontvoerd door een gewapende schurk. Reacher weet te interveniëren, maar schiet daarbij wel per abuis een politieagent dood. Geen zorgen: de jongeman blijkt Richard Beck (Johnny Berchtold), zoon van de steenrijke tapijthandelaar Zachary Beck (Anthony Michael Hall).

© Jasper Savage / Prime Video

Richard vraagt Reacher of hij hem naar huis brengt. En in de villa van de Becks wordt Reacher gedwongen om de nieuwe lijfwacht van Richard te worden. Ja, dat is ook een beetje Reachers eigen suggestie. Maar omdat hij een agent heeft gedood, is hij nu chantabel. Buiten kijf staat dat de kleerkast terecht is gekomen in een omineuze setting. Getuige ook de scène waarin een nog grotere krachtpatser (Olivier Richters speelt Paulie), die in dienst is van de Becks, Reacher opdraagt om uit zijn auto te stappen. Het zijn vooral die confrontaties (‘hij mag me wel iets netter aanspreken’) die ontzettend beklijven.

© Jasper Savage / Prime Video

Vorig seizoen deelde Reacher geld uit als een moderne Robin Hood, maar kocht hij voor zichzelf slechts een tandenborstel. Meer heeft hij eigenlijk niet nodig, blijkt eens temeer in het derde seizoen. Reacher is opnieuw een heerlijke vreemde eend in de bijt.