The Queen of Villains S01E01: legende van Japanse krijgerin

In televisiedramatisering van het leven van een showworstelares in de jaren tachtig valt vooral het technisch vernuft op, en de wijze waarop het Japan uit die tijd wordt verbeeld.

De Japanse actrice Yuriyan Retriever kwam maar liefst 28 kilo aan voor haar rol als showworstelaar Kaoru Matsumoto. De atlete, met de bijnaam ‘Dump’, maakt in de jaren tachtig furore als een gewilde heel, een zogeheten bad guy in de georkestreerde vechtsport. In de introvideo van The Queen of Villains is hiervan al een glimp te zien: Matsumoto oogt als een uit de hel losgebarsten heavy-metal-frontman, met haar blonde haar en zwarte make-up.

Het verhaal begint in 1974 in Kumogaya, waar Matsumoto opgroeit in een armlastig gezin, met een vader die worstelt met alcoholverslaving. Een scène in een winkel die wordt overvallen spreekt boekdelen. Eigenlijk wil de dan 14-jarige Japanse de winkelbediende helpen, maar het ontbreekt haar aan durf. Dat is ook de crux van The Queen of Villains, dat draait om een vrouw die zich wil loszingen van het patriarchaat. Tegelijkertijd komt Matsumoto wél terecht in een mannenwereld. Als ze deelneemt aan televisieaudities voor een nieuwe equipe van showworstelaressen, zijn het de mannen die de selectie bepalen.

Regisseur Kazuya Shiraishi vertelt dit levensverhaal goeddeels op lineaire, traditionele en ietwat brave wijze. Maar zijn oog voor detail is onberispelijk. Een van de pluspunten van de reeks is het beeld dat wordt neergezet van het Japan uit de jaren tachtig. Qua kleding en qua mise-en-scène. The Queen of Villains is in technische zin bijna onfeilbaar, en oogt wezenlijk interessanter dan de gemiddelde Netflix-reeks. Wel opvallend is dat de streamingdienst nu met een serie komt over showworstelen, terwijl het veel te abrupt geannuleerde GLOW (2017-2019) nog steeds erg wordt gemist.