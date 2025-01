Public Disorder S01E01: bruut en soapy portret van Romeinse ME-eenheid Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Marco Ghidelli / Netflix

Een carrièreagent krijgt de opdracht om de slechte reputatie van een ME-brigade te recupereren, in hardvochtige reeks die toont hoe moeilijk het is om een systeem van binnenuit te veranderen.

De Italiaanse titel van deze nieuwe misdaadreeks luidt A.C.A.B. (een afkorting die staat voor All Cops Are Bastards). Die titel dekt de lading een stuk beter dan Public Disorder. De pilotaflevering van deze serie, die draait om een regiment van de Romeinse Mobiele Eenheid, eindigt zelfs met een scène waarin ME-leden in het ziekenhuis op bezoek bij een gewonde collega A.C.A.B. beginnen te scanderen. Alsof ze trots zijn op de leus die intussen in Europa overal wel ingeburgerd is.

De eenheid waar Public Disorder om draait heeft een bijzonder slechte reputatie. Na uren te moeten wachten in een verkeerstunnel worden ze tijdens een demonstratie bij een fabriek op niet al te warme wijze onthaald. A.C.A.B. is geschreven op muren en wordt geroepen door demonstranten. De sfeer is om te snijden. Als de ME’ers charges beginnen uit te voeren – 'maak die communistjes eens een kop kleiner', wordt er geroepen - belanden veel demonstranten ineens buiten het zicht, bij een rivier verderop, waar ze door de agenten zwaar toegetakeld worden. Die affaire dreigt in de openbaarheid te komen.

© Marco Ghidelli / Netflix

Wanneer de leidinggevende gewond raakt, wordt carrièreagent Michele (Adriano Giannini) aangesteld als de nieuwe aanvoerder. Hij moet de eenheid hervormen. Dat blijkt moeilijk. Er heerst zwijgplicht binnen de gelederen. Solidariteit prevaleert boven moraliteit. Regisseur Michele Alhaique vat dit alles in een duistere setting. Bijna als een horrorfilm. Met de blauwe helmen van de agenten die glinsteren in het licht van de fakkels van demonstranten. Public Disorder is een hardvochtige serie, die toont hoe moeilijk het is om een systeem te veranderen. Zeker als het ook voortdurend van buitenaf onder druk staat.

© Marco Ghidelli / Netflix

Het valt alleen te benieuwen welke kant de scenaristen, die het boek van Carlo Bonini uit 2018 bewerkten, op willen. Vooralsnog oogt de serie, door te focussen op de privéproblemen van de ME’ers, in veel scènes als een soap. Alsof Alhaique en de schrijvers willen benadrukken dat zij ook slechts mensen zijn. Dat is evenwel iets te gemakkelijk. Buiten kijf staat echter dat Public Disorder eens te meer aantoont dat het doorgronden van dit soort problematiek allesbehalve makkelijk is.