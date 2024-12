Professor T: tweede seizoen van Britse misdaadserie komt naar BBC First

Het tweede seizoen van Professor T is vanaf donderdag 2 januari te zien op BBC First. Ben Miller (bekend van de eerste drie seizoenen van Death in Paradise) geeft in het Britse drama gestalte aan de excentrieke maar briljante criminoloog Jasper Tempest, die met zijn unieke inzichten en scherpe analyses de politie van Cambridge helpt. In het tweede seizoen zien we onder meer een brand in een studentenhuis en de mysterieuze dood van een compleet gezin in hun woning. Ondertussen zet Tempest tevens een grote stap in zijn privéleven: hij bezoekt een therapeut (Juliet Stevenson uit Truly, Madly, Deeply). Ook Frances de la Tour (als zijn moeder) en Emma Naomi (als detective Lisa Donckers) zijn te zien, terwijl er gastrollen zijn voor Alastair Mackenzie (The Crown), Aidan McArdle (Blackshore) en komiek Miles Jupp. De misdaadserie is een remake van het gelijknamige Belgische drama en werd bedacht door Matt Baker (Hotel Portofino).