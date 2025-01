Professor T. S02E01: een heerlijk raadselachtige hoofdpersoon

© BetaFilm / Eagle Eye Drama / Sofie Gheysens

De criminoloog uit de titel ontpopt zich weer als een fijne vreemde eend in de bijt, als hij wordt ingezet om een pyromaan te ontmaskeren.

Bij de intake van nieuwe studenten criminologie stelt professor Jasper Tempest (Ben Miller) een nogal opmerkelijke vraag. Ze krijgen een pijnlijk dilemma voorgespiegeld en moeten kiezen tussen een medicijn dat kanker geneest, of hun moeder redden uit een brandend gebouw. Een jonge studente begint te stamelen. Hoort dit bij de reguliere aanmeldprocedure? Maar Tempest doet alles op eigenzinnige wijze. Zo is hij in de eerste aflevering van het tweede deel meermaals te zien in een soort trance, terwijl hij naar Italiaanse operamuziek luistert. Ook komt voorbij dat het genie lijdt aan traumatische herinneringen aan zijn jeugd.

Daarover wil hij eens in gesprek met een psycholoog, tot ongenoegen van zijn moeder (Frances de la Tour in een geestige rol), die niet wil dat haar zoon zijn zwaktes toont.

De plot laat zich daarnaast wel raden. Rechercheurs Lisa Donckers (Emma Naomi) en Dan Winters (Barney White), die tevens een koppel vormen, roepen de hulp van Tempest in na een mysterieuze brand in de slaapvertrekken van de universiteit van Cambridge. De twee agenten komen er niet uit, maar Tempest heeft al snel een verdachte op het oog en legt en passant ook even uit wat het verschil is tussen een pyromaan en een brandstichter. (Een brandstichter pleegt zijn daad vaak in de hoop op de uitkering van de verzekering; een pyromaan heeft qua onverklaarbare handelingen meer weg van een psychopaat.)

© BetaFilm / Eagle Eye Drama / Sofie Gheysens

Grappig aan de aflevering is wanneer Tempest en Winters belanden in Homer Street. Winters doet een imitatie van Homer uit The Simpsons, maar Tempest geeft geen kik. Wat heeft dat te maken met de dichter uit de Griekse oudheid, lijkt de professor te denken. Sowieso laat het personage van Miller zich omschrijven als heerlijk raadselachtig. Hij krijgt trouwens op de bovengenoemde vraag van de rector van Cambridge, Wilfred Hamilton (Douglas Reith), wel een antwoord: ‘Je kiest natuurlijk voor je moeder. Iemand die zijn moeder niet redt, verdient geen goede kankerbehandeling.’