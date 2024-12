Polo S01E01: romantisering van bedenkelijke sport

© Netflix

Vijfdelige serie bevestigt alleen de clichés over het roemruchte tijdverdrijf voor de rijken.

Het cliché over polo, dat de sport decadent is en uitsluitend door de rijken der aarde wordt beoefend, wordt in vijfdelige reportagereeks Polo onomwonden bevestigd. De serie is een portret van de families die jaarlijks gedurende het poloseizoen miljoenen investeren in de paarden en in de entourage eromheen. De eerste aflevering begint met observaties over de sport an sich, die intens is en gevaarlijk. Er wordt niets gerept over de paarden die voor deze sport worden gefokt. Want Polo draait ogenschijnlijk om je dromen najagen, en die dromen mogen met wat terechte ethische kritiek niet in duigen vallen.

Wat wel in de afleveringen zit zijn gesprekken met polospelers. Zoals de 22-jarige Timmy Dutta, die min of meer door zijn vader in het zadel is gehesen. Vader Tim - ja, in deze contreien vernoemen vaders hun zonen naar henzelf - heeft een bedrijf dat paarden over de hele wereld vliegt en investeert jaarlijks een godsvermogen in zijn zoon. Dat geldt eigenlijk voor alle teams. Ook is het gebruikelijk dat investeerders zelf in het team spelen. Wat eigenlijk een bewijs is dat iedereen met te veel geld zichzelf een professionele polospeler kan noemen.

© Netflix

Niettemin is de inzet in Polo de felbegeerde bokaal van de U.S. Open. Daar heeft Timmy Dutta zijn zinnen op gezet. Maar zijn team heeft minder financiële mogelijkheden dan veel van de concurrenten. Dus zal hij ook uit moeten gaan van zijn wilskracht. Op die manier maken de makers er ook nog een van 'vodden tot rijkdom'-verhaal van. Pure quatsch natuurlijk. En onder die noemer valt deze serie ook, die niets meer doet dan een bedenkelijke sport romantiseren.