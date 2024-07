Podcast van de week: Zwart Gat

Eva Cleven dacht in het najaar van 2023 eindelijk haar biologische moeder te ontmoeten. De presentatrice reisde naar Israël, het land waar ze geboren werd voordat ze ter adoptie werd afgestaan. De dag voor de grote reünie breekt de oorlog uit en verloopt alles anders dan verwacht. Zwart Gat, een podcast van FunX, zit vol met zulke emotionele rollercoasters. Niet alleen van Cleven of co-presentatrice Sharid Alles, die geboren werd in India, maar van een groep personen die via een adoptie in Nederland opgroeiden.