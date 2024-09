Podcast van de week: Sextortion

Naar schatting hebben 55.000 jongeren het afgelopen half jaar onder dwang een naaktfoto van zichzelf verstuurd. Het is één van de schrikbarende statistieken die langskomen in Sextortion, de podcast van Opsporing verzocht die draait om online chantage met seksueel materiaal. Jonge slachtoffers worden massaal afgeperst, met zware trauma’s en gevoelens van diepe schaamte als gevolg.

In gesprekken die Max Boogaard met politie-experts voert, wordt duidelijk dat er geraffineerde netwerken zijn die zich specialiseren in 'sextortion'. Jongeren, zowel meisjes als jongens, worden gemanipuleerd om naaktfoto’s op te sturen, waarna er geen weg terug meer is. De slachtoffers moeten betalen of beeldmateriaal blijven sturen.

Het zijn de gesprekken met slachtoffers waarin de podcast het meest aangrijpend is. Boogaard spreekt vier meisjes, die beschrijven hoe ogenschijnlijk leuk online contact uitgroeide tot een nachtmerrie waarvan de gevolgen jaren later nog steeds voelbaar zijn. Sextortion is geen opbeurend luistermateriaal, maar het is wel een uiterst belangrijke voorlichting over de schaduwzijde van sociale media.