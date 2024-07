Podcast van de week: Pepijn & Georgina maken het mee

De premisse is simpel: Jeugd van Tegenwoordig-rapper en schrijver Lanen en actrice Verbaan kennen elkaar amper, maar onderzoeken in deze Podimo-podcast of er een vriendschap in zit. Het duo bespreekt in iedere aflevering thema’s als film, vakantie of sport. Lanen en Verbaan wisselen anekdotes uit, die vaker gaan over hun dagelijks leven dan over hun professionele leven in de spotlights, en blijken al snel een klik te hebben.