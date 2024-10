Podcast van de week: Over datum

Kort nadat ze haar veertigste verjaardag vierde, stroomden de social-media-feeds van Carolien Borgers vol met reclames voor producten die de tekenen van het ouder worden zouden verbergen. In Over datum - een vervolg op eerdere reeksen Over haar, spel en tijd - gaat de cabaretier en dj in gesprek met bekende Nederlanders over de angst voor het ouder worden.