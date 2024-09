Podcast van de week: Oom Matje Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

© KRO-NCRV

Na de heldendaden van haar oudtante duikt journalist Mijke van Wijk nu in het foute oorlogsverleden van haar oudoom Mathieu Gemmeke.

Journalist Mijke van Wijk dook in 2019 al in het verleden van haar oudtante Jos Gemmeke, die als enige vrouw onderscheiden werd met de Militaire Willems-Orde voor haar verzetswerk. Vijf jaar later ontdekt Van Wijk de andere kant van de medaille: in Oom Matje verdiept ze zich in het verhaal van haar oudoom die juist voor de Duitsers koos.

Hoewel er ook twijfels bestaan over het foute verleden van oudoom Mathieu Gemmeke: tijdens zijn proces voor collaboratie met de Duitsers hield hij vol dat hij een dubbelspion was. Van Wijk probeert de geschiedenis te ontrafelen, en doet dat met een uitgebreid, gedegen onderzoek. Zo horen we hoe Gemmeke zich voor de oorlog al richting het nationaalsocialisme bewoog, en hoe hij zich tijdens en na de bezetting gedroeg.