Podcast van de week: Het Habbo-mysterie

Hoe kan Habbo Hotel, een spel dat zo’n twintig jaar geleden honderdduizenden spelers trok en tegenwoordig een cultstatus heeft, leiden tot een tragische verdwijning? In Het Habbo-mysterie duikt Algemeen Dagblad-journalist Jorina Haspels in het opmerkelijke verhaal van Anja van der Zwan.

De Scheveningse is een van de fanatiekste spelers, die honderden uren in het virtuele hotel doorbrengt. Op een dag ontmoet ze de Belgische Chantal in het spel, die net als Anja een van de zeldzame 50-plussers in de digitale wereld is. Een vriendschap ontstaat, maar daar blijft het niet bij. Chantal claimt Anja meer en meer, en rukt haar uiteindelijk volledig los van haar familie - met dramatische gevolgen.