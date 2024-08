Podcast van de week: Gestolen gezicht

Janny van der Heijden werd plotseling, zonder het zelf door te hebben, het gezicht van malafide advertenties voor afslankpillen op internet. In Gestolen gezicht probeert de Heel Holland bakt-presentatrice te ontdekken wie er schuilgaat achter die advertenties én duikt ze in de werkwijze van digitale oplichters. Zo komt ze steeds dieper terecht in een schimmige wereld, waarin oplichters er alles aan doen om misbruik te maken van de goedgelovigheid van mensen.

Wat prettig is aan Gestolen gezicht, is het feit dat Van der Heijden zelf geen groot cyber-expert is, wat ervoor zorgt dat termen als spoofing en deepfake in begrijpelijke bewoordingen worden uitgelegd. Die uitleg brengt duidelijk naar voren hoe riskant het is om te klikken op verdachte links of advertenties - de daders hebben maar een broodkruimel nodig om een spoor van vernieling achter te laten. Gestolen gezicht is niet alleen een interessante speurtocht naar de dief van het gezicht van Janny van der Heijden, maar ook een geslaagde spoedcursus digitale veiligheid.