Podcast van de week: Geschiedenis inside

Waren John F. Kennedy, Moeder Teresa en Isaac Newton witte of zwarte bladzijdes in de geschiedenis? Aan het eind van de afleveringen van Geschiedenis inside proberen cabaretier Thomas van Luyn en historicus Gijs van Engelen die vraag te beantwoorden over de persoon die ze zojuist besproken hebben.

Een behoorlijk binaire keus, die witte of zwarte pagina - zeker voor een podcast die juist de nodige nuance biedt bij figuren uit de wereldgeschiedenis. Van Engelen geeft colleges, waarin hij een goede balans vindt tussen belangrijke informatie en geinige trivia. Ondertussen kruipt Van Luyn, die de historicus bestookt met vragen, in de rol van de nieuwsgierige luisteraar.

Die dynamiek zorgt voor een onderhoudende reis door de wereldgeschiedenis, waarin je vlot wordt bijgepraat over de levens van figuren als Lenin, Jeanne d’Arc en Willem van Oranje. De verhalen in de podcast bieden context, en laten meer dan eens zien dat het algemene beeld van de grote namen uit de geschiedenis bepaald niet juist is. Wat ons betreft is Geschiedenis inside zonder twijfel een witte bladzijde.