Podcast van de week: Familiegeheimen Podcast • 15-02-2021 • leestijd 1 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Tussen alle heftige anekdotes komt vooral de band tussen moeder Astrid Holleeder en dochter Miljuschka Witzenhausen naar voren.

Na het getuigen tegen haar broer Willem en het schrijven van bestseller Judas (door Videoland bewerkt tot een tv-serie ) is Astrid Holleeder een BN’er die gedwongen is zich schuil te houden op onderduikadressen. Haar dochter, Miljuschka Witzenhausen, staat wél midden in de spotlights, met kookboeken, tv-optredens en sinds kort haar eigen magazine.

In Familiegeheimen gaan de twee met elkaar in gesprek over hun levens. In de eerste aflevering stelt Miljuschka vragen aan haar moeder, wat resulteert in tamelijk heftige ontboezemingen over de keus om tegen Willem Holleeder te getuigen en de realiteit van de lockdown waarin ze al jaren leeft. In aflevering twee zijn de rollen omgedraaid, en dat levert een gesprek op dat een stuk luchtiger aanvoelt. Witzenhausen vertelt over haar eerste kennismaking met koken, haar favoriete kruiden en welke gerechten ze mee zou nemen naar een onbewoond eiland.

Tussen alle vragen en antwoorden door sijpelt de band tussen moeder en dochter door iedere seconde van Familiegeheimen. Of het nu over Holleeders traumatische jeugd of het werk van Witzenhausen gaat, het lijkt alsof het duo bij jou aan de keukentafel zit.