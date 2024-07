Podcast van de week: En niemand bleef onaangeraakt

Een even hartverscheurend als liefdevol Nederlands perspectief op de aidscrisis in de vroege jaren negentig.

Toen Martin Schenk in de vroege jaren negentig de diagnose aids kreeg, wilde hij dat zo lang mogelijk voor de buitenwereld geheimhouden. Maar toen de fysieke gevolgen niet meer te verbergen waren, liet hij zich fotograferen door Erwin Olaf voor een campagne die veilige seks stimuleerde. In En niemand bleef onaangeraakt vertelt Jan, Martins partner, over de jaren die ze samen doorbrachten.