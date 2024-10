Podcast van de week: Dolle Mina's van de dood

Is de Coöperatie Laatste Wil een criminele organisatie of bieden ze mensen een humaan einde? Argos biedt een evenwichtige reconstructie.

Is de Coöperatie Laatste Wil een criminele organisatie, of een groep die zich inzet om mensen op een humane wijze de regie over hun dood te laten houden? Eerder dit jaar verschenen zeven leden van de CLW, allemaal ouder dan zeventig jaar, voor de rechter vanwege het verstrekken van hulp bij zelfdoding met Middel X. Dolle Mina’s van de dood geeft een reconstructie van de oprichting van de omstreden coöperatie.

De discussie rond euthanasie is bijzonder ingewikkeld, en die complexiteit is ook terug te vinden in deze podcastreeks van Argos. Want naast de verhalen van oprichter Jos van Wijk, die vol idealisme vertelt, horen we ook het aangeslagen verslag van de vader van de 19-jarige Ximena Knol, die door middel van een zelfmoordpoeder een eind aan haar leven maakte.