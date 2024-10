Podcast van de week: De videogame show

Nadat het duo deze gedeelde passie ontdekte op de set van Klokhuis, waarin Heijmans acteert en waarvoor Groenteman muziek maakt, bespreken ze hun liefde voor het medium in De videogame show. Dat blijkt zeer welkom. Want terwijl de videogame-industrie onmiskenbaar volwassen is geworden, met spellen als The Last of Us en Disco Elysium die aangrijpende verhalen vertellen en maatschappelijke thema’s aankaarten, wordt er in Nederlandse media nog zelden op een inhoudelijke manier over gepraat.